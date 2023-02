Bayern München hat im engen Titelkampf mit einer beeindruckenden Machtdemonstration gegen Emporkömmling Union Berlin die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Der spielfreudige und klar überlegene Rekordmeister mit Yann Sommer zwischen den Pfosten gewann das Topduell im Schneegestöber gegen teils überforderte «Eiserne» mit 3:0 und übernahm nach der Gala wieder den angestammten Spitzenplatz. Diesen hatten die punktgleichen Dortmunder zuvor kurzfristig übernommen.

Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) und Geburtstagskind Jamal Musiala (45.+1) sorgten vor 75'000 Fans in der Allianz Arena schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Legende: Geburtstagskind und Torschütze Jamal Musiala sorgt vor der Pause für das 3:0. imago images/Nordphoto

Befreiungsschlag für angespannte Bayern

Nach der jüngsten Unruhe war der hochverdiente Erfolg für den FC Bayern und seinen Trainer Julian Nagelsmann von enormer Bedeutung. Ein weiterer Dämpfer hätte die ohnehin angespannte Lage vor den Wochen der Wahrheit mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St-Germain in der Champions League noch einmal erheblich verschärft.

Jacobacci wird Trainer von 1860 München Box aufklappen Box zuklappen Maurizio Jacobacci wird Trainer des deutschen Traditionsklubs TSV 1860 München. Der gebürtige Berner mit italienischer Staatsbürgerschaft soll die «Sechziger» aus der sportlichen Krise führen. Nach einer Baisse mit nur 1 Sieg aus 7 Spielen seit der Winterpause hat sich der deutsche Meister von 1966 aus dem Aufstiegsrennen in der 3. Bundesliga verabschiedet. Jacobacci hatte zuletzt den tunesischen Erstligisten CS Sfaxien trainiert, dort musste er im Februar aber gehen. Seine letzte Trainer-Station in der Schweiz war bis zum Ende der Saison 2020/21 der FC Lugano. (sda)

Union mit Trainer Urs Fischer hat nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage in diesem Jahr nun drei Punkte Rückstand auf die Münchner und den BVB. Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg gegen Ajax Amsterdam hatten die Berliner den bärenstarken Bayern nichts entgegenzusetzen.

Freiburg teilt die Punkte

Der SC Freiburg wurde derweil im Rennen um die Champions-League-Plätze etwas zurückgebunden. Das Team von Trainer Christian Streich kam daheim gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus und rutschte wieder auf Tabellenplatz 5 hinter RB Leipzig ab.

Vincenzo Grifo brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Freistoss-Treffer in der 29. Minute in Führung. Nach 67 Minuten erzielte Sardar Azmoun den in der Summe verdienten Ausgleich für die Leverkusener.