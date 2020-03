Union Berlin und der VfL Wolfsburg trennen sich unentschieden. Auch in Berlin stand die Partie kurz vor einem Abbruch.

Beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg hielten Union-Fans in der 1. Halbzeit zweimal Banner mit Hetz-Botschaften gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp in die Höhe.

Bei einem 3. Vergehen wäre erstmals in der Liga-Geschichte ein Spiel aus einem solchen Grund abgebrochen worden. Bereits am Samstag hatten Bayern-Fans in Hoffenheim für einen Eklat und Beinahe-Abbruch gesorgt.

Legende: Unschöne Plakate gegen Hopp Auch in der Fankurve von Union Berlin wurde Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp übel beleidigt. imago images

Trotz einem Chancenplus der Gäste ging Union mit dem 1. Torschuss der Partie durch Andersson (41.) in Führung. In der 2. Halbzeit erhöhte das Fischer-Team durch ein Kopfballtor von Friedrich (56.) auf 2:0, ehe die Wolfsburger durch Treffer von Gerhardt (60.) und Weghorst (81.) die Partie doch noch ausgleichen konnten. Mbabu spielte bei Wolfsburg durch. Mehmedi ersetzte in der 63. Minute Steffen.

Leipzig lässt Punkte liegen

Rückschlag für RB Leipzig im Titelrennen: Die Sachsen kommen (ohne Mvogo) gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 hinaus. Damit liegt der Herbstmeister nun drei Punkte hinter Bayern München auf Platz 2.