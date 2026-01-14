Union Berlin hat Trainer Steffen Baumgart das Vertrauen ausgesprochen. Schleicht sich jetzt bei ihm der Schlendrian ein?

Legende: Hat bei Union eine längerfristige Zukunft Steffen Baumgart. imago images/dts Nachrichtenagentur

Steffen Baumgart hat den ersten öffentlichen Termin nach seiner Vertragsverlängerung bei Union wortwörtlich «verschwitzt». Statt zur obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel der Berliner am Donnerstag beim FC Augsburg ging der Coach der «Eisernen» zum Joggen in den Wald.

Die Medienrunde startete deshalb eine halbe Stunde später und Baumgart entschuldigte sich aufrichtig für seinen Fauxpas. «Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr pünktlicher Mensch und achte gerade auf solche Sachen», sagte der 54-Jährige. «Ich war im Wald laufen und habe leider die Stunde verpasst. Ich hoffe, man verzeiht mir das», sagte er.

Vertrag verlängert

Einige Stunden zuvor hatte Union bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Baumgart verlängert wurde. Eine Laufzeit wurde nicht genannt. Baumgart, der von 2002 bis 2004 bei Union spielte, hat das Team seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr stabilisiert. Die Köpenicker sind momentan im Mittelfeld der Bundesliga klassiert. Zuletzt haben sie dreimal in Folge nicht verloren.

Bundesliga