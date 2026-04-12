Legende: Historisches Novum Marie-Louise Eta trainiert als erste Frau ein Bundesliga-Team der Männer. KEYSTONE/DPA/Andreas Gora

Union Berlin hat sich überraschend von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Bis Saisonende übernimmt die bisherige U19-Trainerin Marie-Louise Eta (34) – als erste Frau an der Seitenlinie eines Männer-Bundesligisten.

Das teilte der Klub kurz vor Mitternacht mit. Zuvor hatte Union beim Schlusslicht Heidenheim 1:3 verloren. Der Vorsprung des Tabellen-11. auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte. Seit der Winterpause stehen nur zwei Siege aus 14 Spielen zu Buche.

«Lage ist bedrohlich»

Neben Baumgart müssen auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen. «Wir spielen eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden. Unsere Lage ist weiter bedrohlich», liess Geschäftsführer Horst Heldt mitteilen.

Baumgart hatte Union Anfang Januar 2025 übernommen, den Klub in der vergangenen Saison auf Platz 13 geführt und den Vertrag erst im Januar vorzeitig verlängert. Eta ist mit der Aufgabe vertraut: Von November 2023 bis Mai 2024 war die 34-Jährige bereits Co-Trainerin im Abstiegskampf. Ab Sommer übernimmt sie wie geplant das Frauenteam.

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