Arsenal gewinnt gegen Newcastle zum Saisonauftakt in der Premier League 1:0. Man United kantert Chelsea nieder.

Mit Captain Xhaka: Arsenal siegt in Newcastle

Legende: Trug von Anfang an die Captainbinde Granit Xhaka (l.). Keystone

Im Duell der beiden Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka und Fabian Schär gewinnt Arsenal in Newcastle mit 1:0. Beide Schweizer spielten durch. Das entscheidende Tor erzielte Pierre-Emerick Aubameyang in seinem 50. Spiel in der Premier League nach einem Konter (58.).

Arsenal ohne Özil und Kolasinac

Xhaka lief bei seinem 100. Einsatz in der englischen Liga für die «Gunners» als Captain auf. Ebenfalls zur neuen Captaingruppe bei Arsenal gehört Mesut Özil. Der Deutsche war jedoch zusammen mit Sead Kolasinac aus dem Kader gestrichen worden.

Diese Massnahme erfolgte aus Sicherheitsgründen, nachdem die beiden vor 2 Wochen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurden. Danach soll es weitere Vorfälle gegeben haben.

Man United mit Kantersieg

Im Spitzenspiel der ersten Runde liess Manchester United Europa-League-Sieger Chelsea keine Chance. Marcus Rashford per Foulelfmeter (18.), Anthony Martial (65.), erneut Englands Nationalspieler Rashford (67.) und Neuzugang Daniel James (81.) trafen.