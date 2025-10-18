Das umstrittene «Auswärts-Auswärtsspiel» des FC Barcelona in Miami löst in Spanien den ersten Protest aus.

Legende: Nach dem Anpfiff passiert erstmal nichts Die Oviedo- und Espanyol-Spieler äussern auf diese Art ihren Unmut. Getty Images/Juan Manuel Serrano Arce

Bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona am Freitagabend (0:2) verharrten die 22 Startspieler nach Anpfiff 15 Sekunden lang regungslos auf dem Platz. Die TV-Weltregie schnitt währenddessen auf eine Aussenansicht des Stadions.

Wenige Stunden zuvor hatte Spaniens Spielervereinigung Proteste für die Begegnungen des 9. Spieltags von Freitag bis Montag angekündigt. Die Aktionen sollen sich gegen «mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog» im Hinblick auf die Verlegung eines Liga-Spiels in die USA richten, teilte die Vereinigung mit.

Auswärtsspiel wird gefühltes Heimspiel

LaLiga hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der FC Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in der Wahlheimat von Klub-Ikone Lionel Messi austragen wird. Dies hatte weitgehende Ablehnung eines Grossteils der Fangruppen und der Klubs hervorgerufen, die einerseits einen Angriff auf die Fussballkultur und andererseits einen Wettbewerbsvorteil für Barça sehen, für das ein Auswärts- nun zu einem gefühlten Heimspiel werde.

