Lukas Podolski spielt mittlerweile in der polnischen Liga. Sportlich macht er nicht mehr gross von sich reden.

Legende: Revanchefoul Lukas Podolski fliegt kurz nach seiner späten Einwechslung vom Platz. imago images(Newspix/Marcin Bulanda

Diesen bitteren Kurzauftritt wird Lukas Podolski wohl nicht so schnell vergessen: Erst musste der ehemalige deutsche Nationalspieler beim 3:1-Sieg seines Klubs Gornik Zabrze, wo er seit Dezember 2025 auch Teilhaber ist, gegen Rakow Czestochowa in Polens Ekstraklasa bis zur 90. Minute auf seine Einwechslung warten. Und dann flog der Stürmer nur zwei Minuten später wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Er leistete sich ein Revanchefoul und boxte seinen Gegenspieler in den Bauch.

Für Podolski war es erst der dritte Platzverweis in seiner langen Karriere. Der mittlerweile 40-Jährige, dessen Team als Tabellenvierter im Meisterschaftsrennen mitmischt, spielt sportlich kaum noch eine Rolle – sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. 12 Ligaspiele bestritt er bisher für den Klub aus der Nähe seiner Geburtsstadt Gliwice, kam aber bis auf wenige Ausnahmen über Kurzeinsätze nicht hinaus. Zudem dürfte ihm jetzt eine Sperre drohen.