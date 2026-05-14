Kevin Mbabu (mit Midtjylland) und Marc Giger (mit Union Saint-Gilloise) holen in Dänemark und Belgien die Cup-Tropäe.

Legende: Kam in den Schlussminuten zum Einsatz Kevin Mbabu (Archiv-Bild). Keystone / EPA / Bo Amstrup

Kevin Mbabu setzte sich mit dem FC Midtjylland im dänischen Cupfinal gegen den FC Kopenhagen mit 1:0 durch. Der einzige Treffer in Kopenhagen gelang dem südkoreanischen Verteidiger Lee Han-Beom in der 82. Minute. Kurz darauf kam Mbabu für die Schlussminuten in die Partie. Für den 25-fachen Schweizer Nationalspieler war es in seiner zweiten Saison in Dänemark der erste Titel.

Stürmer Marc Giger verfolgte den Sieg von Union Saint-Gilloise im belgischen Cupfinal von der Ersatzbank aus. Seine Teamkollegen sicherten sich den 3:1-Sieg in Brüssel gegen Anderlecht in der Verlängerung, dank der Tore der eingewechselten Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez. In der Meisterschaft liegt Union Saint-Gilloise als Titelverteidiger drei Runden vor Schluss einen Punkt hinter dem FC Brügge.

Double für Bayern-Frauen

Die Schweizer Nationalspielerin Smilla Vallotto vom VfL Wolfsburg musste im deutschen Cupfinal von der Bank mit ansehen, wie ihr Team vom Meister Bayern München deutlich geschlagen wurde. In Köln setzte es eine 0:4-Niederlage ab.