Der Fifa-Präsident spricht sich für die Rückkehr russischer Teams in internationale Wettbewerbe aus. Das Verbot habe nichts gebracht, sagt er in einem Interview.

Legende: Sorgt wieder einmal für Schlagzeilen Gianni Infantino. Keystone/EPA/Andre Borges

Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen. «Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja ... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht», antwortete der Fifa-Präsident auf die Frage in einem Interview des britischen Senders Sky, ob die Fifa ihr Verbot aufheben sollte. «Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt», argumentierte Infantino.

Die Fifa und die Uefa hatten russische Teams 2022 von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Formal geschah dies jedoch nicht als Reaktion auf den militärischen Überfall auf die Ukraine, sondern aufgrund der Gefährdung der «Integrität des Wettbewerbs», wie es in der fussball-politischen Sprache heisst.

Russlands Männer-Nationalmannschaft bestreitet auch weiterhin Länderspiele abseits grosser Turniere und wird in der offiziellen Fifa-Weltrangliste auf Platz 36 geführt. Das Gleiche gilt für die Frauen-Auswahl, die in der Weltrangliste 28. ist.