Legende: Die Nati muss ohne ihn auskommen Ardon Jashari. Keystone/Jean-Christophe Bott

Ardon Jashari hat sich am Donnerstagmorgen in einem Training der AC Milan das rechte Wadenbein gebrochen.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler fällt lange aus.

Damit verpasst der Nati-Akteur die Partien der Schweiz gegen den Kosovo und Slowenien in der WM-Quali.

Schlechte Neuigkeiten für die Schweizer Nati und die AC Milan: Wie der SFV am frühen Donnerstagabend bestätigte, hat sich Mittelfeldspieler Ardon Jashari bei einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen im Training einen Bruch des rechten Wadenbeins zugezogen. Der 23-Jährige fällt mehrere Wochen aus, italienische Medien schreiben von einer Ausfallzeit von 2 Monaten.

Würde sich diese Ausfalldauer bestätigen, dann könnte Jashari die gesamte WM-Qualifikation verpassen. Noch am Donnerstagmorgen war Mittelfeldspieler von Nati-Coach Murat Yakin für die beiden Partien gegen den Kosovo (5.9.) und Slowenien (8.9.) aufgeboten worden.

Jashari hatte erst im Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom FC Brügge zur AC Milan gewechselt. Für seinen neuen Arbeitgeber kam der Schweizer in der Coppa Italia und in der 1. Runde der Serie A jeweils zu einem Teileinsatz.