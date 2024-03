Dank eines Treffers von Amad Diallo in der 121. Minute zieht Manchester United in den Halbfinal des FA Cups ein.

Legende: Sieger im verrückten Duell mit dem Rivalen Manchester United steht im FA-Cup-Halbfinal. imago images/Offside Sports Photography

Neben dem zweitklassigen Coventry City, Titelverteidiger Manchester City und Chelsea hat sich am Sonntag Manchester United als letztes Team für die Halbfinals im englischen FA Cup qualifiziert.

In einem packenden Spiel im Old Trafford traf Amad Diallo in der 121. Minute zum späten 4:3-Sieg für die Gastgeber und flog dann mit Gelb-Rot vom Platz, weil er beim Jubel das Trikot ausgezogen hatte. In einem Duell mit vielen Wendungen hatte Liverpool in der Verlängerung durch Harvey Elliotts Treffer zum 3:2 (105.) vorgelegt, doch Marcus Rashford (112.) konterte.

In der regulären Spielzeit hatten Alexis Mac Allister und Mohamed Salah mit Toren kurz vor der Pause einen 0:1-Rückstand gedreht. Antony rettete die «Red Devils» aber in der 87. Minute in die Verlängerung.

Auch Chelsea im späten Glück

Chelsea setzte sich zuhause gegen Leicester City aus der Championship 4:2 durch. Die Londoner gaben einen 2:0-Vorsprung preis und stellten das Weiterkommen erst dank zwei Toren in der Nachspielzeit sicher. Die eingewechselten Carney Chukwuemeka und Noni Madueke trafen.