Zum bereits 9. Mal (in 14 Partien) in dieser Saison hielt Yann Sommer am Sonntagabend beim Auswärtssieg in Neapel seinen Kasten in der Serie A rein. Der Inter-Goalie überzeugte beim 3:0-Erfolg beim amtierenden Meister mit diversen Paraden und wurde anschliessend von den Fans mit deutlicher Mehrheit zum Spieler des Spiels gewählt. Die «Nerazzurri» behaupteten so die Tabellenführung in der italienischen Meisterschaft vor Juventus Turin.

Den Abgang von André Onana zu Manchester United bei den Mailändern konnte Sommer mehr als vergessen machen. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport lobte: «Yann Sommer versperrte Meister Napoli den Weg. Die drei Punkte im Stadio Diego Armando Maradona haben einen Schweizer Stempel.»

Meister-Material?

Auch die weiteren Sportzeitungen überschütteten den Schweizer mit Lob. Tuttosport kommentierte: «Der halbe Sieg ist ihm zu verdanken.» Und der Corriere della Serra schrieb: «Sommer stoppt Neapel von Beginn an, danach beherrschen die Nerazzurri das ganze Spielfeld.»

Die Gazzetta dello Sport denkt bereits weiter: «Neben der besten Offensive hat Inter auch die beste Defensive. Das ist Scudetto-Material.» Den Scudetto, den italienischen Meistertitel, haben die Mailänder zuletzt in der Saison 2020/21 gewonnen. Dank Sommers Paraden wird jetzt wieder davon geträumt.

