Ein halbes Jahr vor der WM wird in Afrika die Kontinentalmeisterschaft ausgetragen. Gastgeber Marokko ist unter Druck.

Legende: Will Marokko zum Titel führen Achraf Hakimi (r.), Afrikas Fussballer des Jahres. Getty Images

Ab Sonntag kämpfen in Marokko 24 Nationen um den Afrika Cup. Gespielt wird in 6 Vierergruppen. Ab 3. Januar beginnt die K.o.-Phase mit den Achtelfinals. Das Endspiel steigt am 18. Januar in Rabat. Erstmals in der Geschichte findet das Turnier über Weihnachten statt, sogar für Heiligabend sind Partien angesetzt.

Bei den jüngsten 7 Ausgaben gab es 6 verschiedene Sieger, lediglich der Titelverteidiger aus der Elfenbeinküste schaffte es in diesem Zeitraum, 2-mal zu triumphieren (2015/2024). Bei den Wettanbietern wird Gastgeber Marokko als Favorit gehandelt. Hinter dem Halbfinalisten der letzten WM folgen Rekordsieger Ägypten mit den Premier-League-Stars Mohamed Salah und Omar Marmoush, der Senegal mit Aushängeschild Sadio Mané und Algerien, das von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic betreut wird.

Überrascht Nigeria?

Titelchancen werden auch Nigeria und der Elfenbeinküste eingeräumt. Nigeria hat die Quali für die WM in den USA, Kanada und Mexiko verpasst, verfügt aber mit Victor Osimhen oder Ademola Lookman über hochkarätige Spieler.

Afrika Cup