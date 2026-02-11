Die Münchner stehen erstmals seit 6 Jahren im DFB-Pokal wieder unter den letzten vier Teams.

Der Pokal-Fluch der Bayern ist durchbrochen. Nachdem es die Münchner zuvor fünf Mal in Serie nicht über die Viertelfinals hinausgeschafft hatten, klappte es diesmal mit dem Halbfinal-Einzug. Der Rekordsieger schlug Leipzig, das in derselben Zeit zweimal den Pokal holte, in der Allianz Arena mit 2:0.

Dabei starteten die Gäste besser ins Spiel. Christoph Baumgartner schockte die Münchner in der 4. Minute, der Treffer wurde allerdings wegen Offside aberkannt. Weil auf der Gegenseite Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt hervorragend gegen Harry Kane und Aleksandar Pavlovic parierte, ging es für beide Teams torlos in die Pause.

Kane und Diaz treffen

Dann zündeten die Bayern den Turbo. Wieder stand Vandevoordt im Fokus – diesmal aber im negativen Sinne. Er brachte Josip Stanisic zu Fall, Kane verwandelte den fälligen Penalty souverän (64.). Nur drei Minuten später klingelte es erneut: Diesmal traf Luis Diaz.

Damit komplettiert Bayern die Halbfinals, die nur aus Bundesligisten bestehen. Freiburg, Stuttgart und Leverkusen hatten sich bereits qualifiziert.

DFB-Pokal