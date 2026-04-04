Legende: Dreifach erfolgreich Erling Haaland. Keystone/Jon Super

Manchester City gewinnt den FA-Cup-Viertelfinal gegen Liverpool gleich mit 4:0.

Arsenal erleidet bei Zweitligist Southampton Schiffbruch, Chelsea gibt sich keine Blösse.

Im Test-Länderspiel gegen die Schweiz blieb Erling Haaland am letzten Dienstag mit dem norwegischen Nationalteam für einmal ohne Treffer. Zurück beim Klub fand der Stürmerstar seinen Torriecher wieder. Mit seinem 28. Hattrick der Karriere drückte er dem FA-Cup-Viertelfinalspiel in Manchester den Stempel auf. Er war von der Liverpooler Abwehr nicht zu bändigen.

Den Torreigen eröffnete Haaland in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt aus, ehe er kurz vor dem Pausenpfiff mit einem herrlichen Kopfball nachdoppelte. Bereits in der 57. Minute machte er seinen Dreierpack zum 4:0 perfekt. Dazwischen hatte auch noch Antoine Semenyo getroffen (50.).

Dank dem deutlichen Erfolg steht Manchester City im FA Cup im Halbfinal. Der Finalist der letzten beiden Austragungen schaffte damit auch Historisches: Erstmals seit 1937 gewann der Klub drei Spiele in Folge gegen Liverpool.

Arsenal scheitert an Southampton

Zwei Wochen nach der Final-Niederlage im League Cup gegen die «Skyblues» hat Arsenal auch den Titel im FA Cup abschreiben müssen. Im Viertelfinal bedeutete Southampton Endstation. Der Zweitligist setzte sich zuhause 2:1 durch. Viktor Gyökeres glich für die «Gunners» zwischenzeitlich zum 1:1 aus. In der 85. Minute versetzte Shea Charles dem souveränen Leader der Premier League aber den K.o.-Schlag.

Chelsea gab sich auch ohne den suspendierten Captain Enzo Fernandez gegen den Drittligisten Port Vale keine Blösse. Zuhause setzten sich die Londoner deutlich mit 7:0 durch. Neben 6 unterschiedlichen Chelsea-Akteuren traf auch Port Vales Jordan Gabriel – allerdings zum 0:3 ins eigene Tor.

West Ham und Leeds United bestreiten ihren Viertelfinal am Sonntag.

FA Cup