Die Favre-Elf grüsst nach dem 6. Spieltag von der Ligaspitze. Dazu war jedoch einiges an Moral notwendig.

Der BVB konnte den Ausrutscher von Bayern München vom Freitag zu seinen Gunsten nutzen. Die Dortmunder gewannen gegen Leverkusen mit 4:2, obwohl es lange nicht danach ausgesehen hatte.

Mit 2:0 lagen die Leverkusener in der Halbzeitpause vorne. Mitchell Weiser, nach einem Flachschuss in die entfernte Ecke, und Jonathan Tah, nach einem Eckball, waren für die Bayer-Tore verantwortlich.

Joker Alcacer mit Doppelpack

Kein Grund für die Dortmunder, bei welchen Roman Bürki und Manuel Akanji durchspielten, aufzugeben. Jacob Bruun Larsen (65.), Marco Reus (69.) und Paco Alcacer (85. und 90.+4) drehten die Partie zu Gunsten von Gelbschwarz. Der erste Auswärtssieg seit dem vergangenen Februar war damit Tatsache.

«Es waren am Ende viele Emotionen. Das war super. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit aber kontrolliert und gut Fussball gespielt. Die Tabellenführung ist sehr schön. Das ist ein guter Start», fasste Favre am Sky-Mikrofon das turbulente Geschehen zusammen.