Legende: Wird Teamkollege von Gregor Kobel Serhou Guirassy. imago images/Sven Simon

Nun also doch: Im zweiten Anlauf wechselt Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum BVB. Wegen einer Verletzung am Aussenband im rechten Knie war der spektakuläre Transfer in der vergangenen Woche zunächst wieder auf Eis gelegt worden, doch nun sind alle Zweifel beseitigt. Der 28-Jährige bestand den letzten Check und unterzeichnete bei den Dortmundern einen Vertrag bis 2028, wie der Klub bekanntgab.

Guirassy, der in der Vorsaison in 28 Spielen ebensoviele Tore geschossen hat und den VfB so zum Vize-Meister machte, dürfte den Champions-League-Finalisten rund 20 Millionen Euro kosten. Damit bedient sich der BVB ein zweites Mal in Stuttgart, Innenverteidiger Waldemar Anton war bereits in den Ruhrpott gewechselt.

Konkurrenz für Füllkrug

Der Guineer Guirassy wird wegen seiner Knieverletzung noch länger pausieren müssen. Er tritt aber in brisante Konkurrenz zum deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug, der in der vergangenen Saison im BVB-Sturm gesetzt war. Wahrscheinlich ist, dass Sébastien Haller das Team um Neo-Trainer Nuri Sahin verlässt.