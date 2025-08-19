 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Von Toulouse in die Wüste Vincent Sierro wechselt nach Saudi-Arabien

19.08.2025, 17:19

Teilen
Fussballspieler im violetten Trikot mit Kapitänsbinde auf dem Spielfeld.
Legende: Hat einen neuen Klub Vincent Sierro. imago/Icon Sport
  • Vincent Sierro hat einen neuen Arbeitgeber.
  • Der 13-fache Schweizer Nationalspieler spielt künftig im saudi-arabischen Riad.
  • Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Toulouse zu Al-Shabab.

Vincent Sierro wagt ein neues Abenteuer. Den 29-Jährigen zieht es vom französischen Ligue-1-Klub in die Wüste nach Riad. Dort unterschrieb der Mittelfeldakteur bei Al-Shabab einen Vertrag bis 2027. Sein Arbeitspapier in Südfrankreich, wo Sierro Captain und Stammkraft war, hätte noch bis 2026 Gültigkeit gehabt.

Al-Shabab spielt in der höchsten saudi-arabischen Pro League und wird von Imanol Alguacil trainiert, der zuletzt bei Real Sociedad an der Seitenlinie stand und den Klub bis in die Champions League führte.

Mehr folgt in Kürze ...

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)