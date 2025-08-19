Legende: Hat einen neuen Klub Vincent Sierro. imago/Icon Sport

Vincent Sierro hat einen neuen Arbeitgeber.

Der 13-fache Schweizer Nationalspieler spielt künftig im saudi-arabischen Riad.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Toulouse zu Al-Shabab.

Vincent Sierro wagt ein neues Abenteuer. Den 29-Jährigen zieht es vom französischen Ligue-1-Klub in die Wüste nach Riad. Dort unterschrieb der Mittelfeldakteur bei Al-Shabab einen Vertrag bis 2027. Sein Arbeitspapier in Südfrankreich, wo Sierro Captain und Stammkraft war, hätte noch bis 2026 Gültigkeit gehabt.

Al-Shabab spielt in der höchsten saudi-arabischen Pro League und wird von Imanol Alguacil trainiert, der zuletzt bei Real Sociedad an der Seitenlinie stand und den Klub bis in die Champions League führte.

