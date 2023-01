11 Punkte und 8 Plätze trennen die Teams in der Tabelle, die letzten 3 Direktduelle gewann Manchester City: Die Vorzeichen vor dem Duell gegen Chelsea scheinen klar. Die «Skyblues» gehen als Favorit in die Partie und könnten die Londoner weiter distanzieren. Doch das Team von Pep Guardiola sollte gewarnt sein.

Denn seit dem Amtsantritt des Spaniers 2016 hat ManCity in der Premier League gegen kein anderes Team so oft verloren wie gegen Chelsea. Bereits 5 Mal musste die Guardiola-Equipe als Verliererin vom Platz, zuletzt Anfang Mai 2021. Und auch die wichtigste Partie in der jüngeren Geschichte ging an Chelsea: Im Champions-League-Final 2021 behielten ebenfalls die «Blues» die Oberhand.

06:05 Video Archiv: Chelsea gewinnt die Champions League Aus Sport-Clip vom 29.05.2021. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 5 Sekunden.

Zwei Duelle in drei Tagen

Nach 3 Liga-Niederlagen in Folge hat sich Chelsea nach der WM-Pause wieder gefangen, startete mit 4 Punkten aus 2 Partien in die Meisterschaft. Die gleiche Bilanz hat auch Manchester City vorzuweisen. Nach dem Spiel vom Donnerstag wird die Analyse dann wohl besonders genau ausfallen, denn nur 3 Tage später treffen die Teams im FA Cup bereits wieder aufeinander.

01:08 Video Potter: «Rückschläge haben mich hierhin gebracht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.