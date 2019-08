Am Samstag beginnt mit dem deutschen Supercup die neue Saison für die Bayern. Zu früh?

Legende: Niko Kovac Der Bayern-Trainer blickt gespannt in die neue Saison. imago images

Ende Mai sicherten sich die Bayern mit einem 3:0 gegen Leipzig den DFB-Pokal und damit nach dem Meistertitel auch die 2. Trophäe in Deutschland. Doch statt eines ruhigen Sommers erlebte der Rekordmeister danach Zeiten, die an den «FC Hollywood» der 90er-Jahre erinnerten.

Nach dem Abgang von Mats Hummels nach Dortmund wurden mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard zwar 2 Weltmeister verpflichtet – aber nur für die Defensive.

Wer beerbt Robben und Ribéry?

Für die beiden Legenden Arjen Robben (Karriereende) und Franck Ribéry (Zukunft offen) wurden auf den Flügelpositionen noch keine Nachfolger gefunden. Zu allem Überfluss verletzten sich am Audi-Cup auch noch Serge Gnabry und Kingsley Coman leicht.

In der Gerüchteküche werden die Namen von Leroy Sané oder auch Ousmane Dembélé gehandelt; doch fix ist vor dem 1. Pflichtspiel der Saison im deutschen Supercup am Samstag gegen Dortmund – das sich im Trainingslager in Bad Ragaz den letzten Schliff holte – noch nichts.

Kovac und die Medien

Am Rande des Audi-Cups in München erklärte Trainer Niko Kovac beim Sané-Transfer zwar «sehr zuversichtlich zu sein», nur um kurz darauf von der Klubführung für sein forsches Vorpreschen gerügt zu werden.

Wie fragil das Nervenkostüm bei den Bayern aufgrund der aktuellen Personalnot (nur 17 Feldspieler im Kader) ist, zeigte sich noch einmal am Mittwochabend. So holte Kovac nach der Niederlage gegen Tottenham zu einem Rundumschlag gegen die Presse aus, nachdem ein Gerücht über Leverkusens Leon Bailey die Runde gemacht hatte.

So scheint es, dass die Sommer-Hausaufgaben in Dortmund, wo weniger geredet und mehr gehandelt wurde, mit den Transfers von Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard besser gelöst wurden. Am Samstag bietet sich der Bayern-Rumpfmannschaft die Chance, alle Kritiker ein erstes Mal Lügen zu strafen.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 01.08.19, 22:30 Uhr