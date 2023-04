Der Schweizer hat mit Manchester City Chancen auf das Triple. Am Mittwoch steht das Liga-Spitzenspiel gegen Arsenal an.

In der Champions League steht Manchester City nach dem Erfolg gegen Bayern München im Halbfinal, die nächste Hürde auf dem Weg zum ersten Triumph in der «Königsklasse» ist Real Madrid. Im FA Cup erreichten die «Citizens» am letzten Samstag den Final, bekommen es dort mit Stadtrivale Manchester United zu tun. Und in der Premier League liegen sie zwar noch 5 Punkte hinter Leader Arsenal zurück, haben aber 2 Spiele weniger ausgetragen. Die Chancen auf das Triple sind also intakt.

Wegweisendes Spitzenspiel gegen Arsenal

Am Mittwoch kommt es in der Liga zum wegweisenden Duell mit Arsenal. Mit einem Sieg würde Manchester City das Momentum definitiv auf seine Seite ziehen. Der Schweizer City-Verteidiger Manuel Akanji erwartet ein intensives Spiel: «Sie werden alles geben, um im Titelrennen zu bleiben. Wir wollen den Rückstand verringern. So werden wir auch ins Spiel gehen.»

Arsenal führt die Tabelle seit dem 16. Spieltag an, lag bei gleicher Anzahl Spiele zwischenzeitlich 5 Punkte vor dem Kontrahenten aus Manchester. Bei den Londonern ist die Sehnsucht gross, erstmals seit 2004 wieder den Meistertitel zu holen. Zuletzt ist das Team mit dem Schweizer Granit Xhaka allerdings ein bisschen ins Straucheln geraten. Die «Gunners» spüren jetzt den Atem des amtierenden Meisters im Nacken.

Durch eine Niederlage am Mittwoch könnte der Titel-Traum der Londoner arg in Gefahr geraten. Dennoch sagt City-Verteidiger Akanji: «Ich glaube nicht, dass wir weniger Druck als sie haben.» Die Form spricht aber für Manchester, in der Liga resultierten zuletzt 6 Siege in Folge. «Es ist die entscheidende Phase der Saison. Es geht darum, ob man Meister wird, ob man Pokale gewinnt. Alle wissen, dass wir liefern müssen, um diese Trophäen zu gewinnen», erklärt Akanji den guten Lauf.

Premier League als grösstes Ziel

Der Winterthurer bestreitet seine erste Saison bei Manchester City. Diese könnte er gleich mit 3 Titeln krönen. Welcher Triumph würde ihm am meisten bedeuten? «Am liebsten würde ich alle 3 gewinnen», sagt er mit einem Schmunzeln, um dann aber doch noch einzuordnen: «Ich glaube immer noch, dass die Premier League die höhere Priorität hat, weil es einfach schwieriger ist, diesen Titel zu gewinnen als die Champions League. In der Premier League musst du über 38 Spiele konstant gute Leistungen bringen.»

Nach den jüngsten Erfolgen habe sein Team natürlich ein grosses Selbstvertrauen. «Darauf können wir uns aber nicht ausruhen», warnt Akanji mit Blick auf das Duell mit Arsenal. Deshalb sei es wichtig, angesichts des guten Laufes nicht abzuheben. «Sobald man das Gefühl hat, dass man unbesiegbar ist, dann erwischt es einen wahrscheinlich.»

Dass sich das Team nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht, dafür sorgt nicht zuletzt Star-Trainer Pep Guardiola. «Ich weiss nicht, ob es möglich ist, dass er komplett zufrieden ist», lacht Akanji. «Weil ich nicht weiss, ob es möglich ist, das perfekte Fussballspiel zu spielen. Das ist auch etwas, was wir als Spieler brauchen. Dass er uns sagt, was wir besser machen können, damit wir uns in unserem Spiel steigern.»

