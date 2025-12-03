Das zuletzt schwächelnde Real Madrid verschafft sich in LaLiga dank einem 3:0-Sieg in Bilbao etwas Luft.

Legende: Ist nicht aufzuhalten Kylian Mbappé. Keystone/EPA/Javier Zorrilla

Real Madrid hat das vorgezogene Spiel der 19. Runde bei Athletic Bilbao mit 3:0 gewonnen. Zweimal Kylian Mbappé (7./59.) und Eduardo Camavinga (59.) erzielten für die überlegenen Gäste die Tore. Dank dem Doppelpack steht Mbappé nun bereits bei 16 Treffern aus 15 Liga-Partien.

Für Real war es nach zuletzt drei Unentschieden in Serie der erste Liga-Sieg seit gut einem Monat. Damit verhinderten die Madrilenen, weiter hinter Leader Barcelona zurückzufallen. Der Rückstand beträgt ein Punkt.

Sieg mit Wermutstropfen

Den wichtigen Auswärtserfolg bei Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao bezahlte Real Madrid indes ziemlich teuer. Im Verlauf der zweiten Halbzeit fielen sowohl Aussenverteidiger Trent Alexander-Arnold als auch Mittelfeldmann Camavinga mit Verletzungen aus.

Sowohl das gestrige Spiel zwischen Barça und Atletico (3:1) als auch das Duell Athletic Bilbao - Real sind vorgezogene Partien der 19. Runde. Dies, weil die vier involvierten Mannschaften Anfang Januar in Saudi-Arabien um den spanischen Supercup spielen.

