Die Spieler von Manchester City können über Weihnachten nicht bedenkenlos zuschlagen. Der Coach bleibt nämlich streng.

Legende: Hält seine Spieler unter Kontrolle City-Coach Pep Guardiola. IMAGO / Every Second Media

ManCity-Trainer Pep Guardiola schickt seine Spieler vor Weihnachten auf die Waage. Wie der Spanier verriet, wurden alle Akteure vor der kurzen Pause über die Feiertage gewogen. Für den Fall, dass einige von ihnen beim Festtagsschmaus zu sehr zugeschlagen haben sollten, drohte der Coach gar, sie aus dem Kader für die kommende Partie bei Nottingham Forest (27.12.) zu streichen.

«Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind», sagte Guardiola: «Wenn sie nach drei Tagen zurückkommen, möchte ich sehen, wie sie aussehen.» Ein Spieler, der vor Weihnachten in Topform war und danach drei Kilo mehr wiege, werde «in Manchester bleiben», so Guardiola

Ihr letztes Spiel hatten die «Citizens» am Samstag mit 3:0 gegen West Ham gewonnen. Die Spieler hätten um einen zusätzlichen Freitag gebeten. Guardiola winkte ab und entliess die Profis erst am Sonntag zu ihren Familien. ManCity liegt in der Premier League mit 2 Punkten Rückstand auf Rang 2 hinter Arsenal.

