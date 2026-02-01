Granit Xhaka fehlt Sunderland weiterhin. Wie der Aufsteiger am Samstag mitteilte, würde die Lage in einer Woche neu beurteilt.

Legende: Kann seinem Team derzeit nicht helfen Granit Xhaka. IMAGO Images/Shutterstock

Sunderlands Headcoach Régis Le Bris liess vor dem Heimspiel am Montag gegen Burnley verlauten, dass es dem Captain des Schweizer Nationalteams gut gehe, er aber noch nicht bereit für eine Rückkehr auf den Platz sei. Insgesamt geht der Franzose davon aus, dass er noch rund drei Wochen auf seinen wichtigsten Spieler wird verzichten müssen.

Sofort der Chef auf dem Platz

Xhaka hatte sich Mitte Januar gegen Crystal Palace eine Knöchelverletzung zugezogen, die ihn seither zum Zuschauen zwingt. Damit wird er wohl auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Arsenal verpassen. Am kommenden Wochenende reist Sunderland zum Leader. Das 1. Duell hatte 2:2 geendet.

Der 33-Jährige war im Sommer von Leverkusen auf die Insel gewechselt und war seitdem einer der Hauptgründe für das starke Abschneiden des Aufsteigers. In 22 Partien traf er einmal und lieferte 5 Assists, zudem wurde er dank seiner Erfahrung sofort der Kopf der «Black Cats».

