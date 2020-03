Legende: Fussballfrei im 2020 ... ... glaubt Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit. imago images

Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg glaubt im Zuge der Corona-Krise nicht, dass in Deutschland bald wieder Fussball gespielt wird. «Man muss sich davon verabschieden. Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann», sagte Schmidt-Chanasit dem NDR-Sportclub.

Vor allem mit Blick auf Krisenländer wie Italien hält es der Wissenschaftler für ausgeschlossen, dass der Ball in den deutschen Stadien zeitnah wieder rollt.

Wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann.

Quo vadis, Schweiz?

«Und selbst wenn es uns nicht so schlimm treffen sollte, heisst das noch lange nicht, dass der Fussball wieder anfangen darf. Denn das würde natürlich wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen», mahnte er und malte ein düsteres Bild: «Das heisst, wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann.»

Für die Schweiz dürfte Ähnliches gelten. Auch hierzulande hat der Fussballverband (SFL) den Profifussball bis mindestens am 30. April pausiert. Am Dienstag meinte SFL-CEO Claudius Schäfer zwar: «Wir arbeiten mit Hochdruck an verschiedenen Optionen, auch an möglichen Spielplänen.» Doch auch ihm ist klar, dass es noch «zahlreiche Unwägbarkeiten» gibt.