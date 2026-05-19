Der FC Southampton darf nicht zum Aufstiegsfinal der englischen Championship gegen Hull City antreten.

Legende: Kein Einlass Southampton bleibt eine mögliche Rückkehr in die Premier League vorerst verwehrt. imago images/Sports Press Photo

Der Traum des FC Southampton von der Rückkehr in die Premier League ist geplatzt. Die «Saints» wurden wegen der Spionage-Affäre von der English Football League (EFL) aus dem Aufstiegsfinal gegen Hull City geworfen. Ausserdem wurde der Klub für die nächste Zweitliga-Saison mit einem Abzug von vier Punkten bestraft.

Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpft nun am Samstag im Wembley der FC Middlesbrough gegen Hull City. Middlesbrough hatte im Halbfinal gegen Southampton eigentlich den Kürzeren gezogen (0:0/1:2 n.V.). Vor dem Hinspiel war jedoch ein Klubmitarbeiter Southamptons dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspioniert hatte.

Southampton habe «mehrere Verstösse gegen die EFL-Regularien im Zusammenhang mit dem unerlaubten Filmen des Trainings anderer Vereine» eingeräumt, teilte die EFL mit.