Die Ansetzung der Ligacup-Viertelfinals sorgt in Liverpool für rote Köpfe. Jürgen Klopp ist alles andere als «amused».

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat nach der spektakulären Qualifikation für die Viertelfinals im Ligacup die Terminansetzung kritisiert. Der Champions-League-Sieger muss in der Runde der letzten Acht in der Woche vor Weihnachten auswärts gegen Aston Villa antreten. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt ist der FC Liverpool bei der Klub-WM in Katar im Einsatz.

Wenn sie keinen Platz für uns finden, und damit meine ich nicht am Weihnachtstag nachts um 3 Uhr, werden wir nicht antreten.

Alternativtermin wird gesucht

Ein Sprecher der englischen Football League, die den Ligacup organisiert, erklärte am Donnerstag, dass man mit Liverpool einen Alternativtermin suche. Der Kalender der «Reds» platzt im Dezember allerdings aus allen Nähten.

Sollte kein geeigneter Ersatztermin gefunden werden, drohte Jürgen Klopp damit, sein Team aus dem Wettbewerb zu nehmen. «Wenn sie keinen Platz für uns finden, und damit meine ich nicht am Weihnachtstag nachts um 3 Uhr, werden wir nicht antreten», sagte er.

Eigentlich kann Liverpool den Ligacup-Viertelfinal erst Mitte Januar spielen. Allerdings sind die Halbfinal-Hinspiele schon auf Anfang Januar angesetzt.