Premier-League-Profi Adama Traoré ist ein Muskelpaket. Doch sein Trainer sieht eine Grenze erreicht und greift durch.

Legende: Spitzname «Motorrad» Adama Traoré. Keystone/EPA/NEIL HALL

Kaum ein Fussballer ist so muskulös wie Premier-League-Kicker Adama Traoré von West Ham United. Nach Meinung seines Trainers Nuno Espirito Santo hat das Kraftpaket inzwischen aber eine Grenze überschritten. «Sein Körperbau ist unglaublich. Ich habe ihm gesagt, er soll sich vom Fitnessstudio fernhalten. Das ist eine der Sachen, die er meiner Meinung nach erkennen muss», sagte der portugiesische Trainer.

Gegen Chelsea setzte Traoré seinen Körper auf seine Art ein

Traoré ist 1,78 Meter gross und wiegt aktuellen Angaben zufolge 86 Kilogramm. «Er hat genug Gewicht. Er wird Präventionsarbeit leisten, aber er wird dort keine Gewichte heben», stellte Santo klar.

Das Besondere an Traoré: Trotz seiner Muskeln ist der Spanier unheimlich schnell. Star-Coach Pep Guardiola nannte ihn einmal «ein Motorrad». «Keiner kann mit seinem Tempo umgehen». Auch Santo schwärmt: «Traoré ist einzigartig. Es gibt nicht viele Spieler, die seine Fähigkeiten, sein Tempo und sein Können in 1-gegen-1-Situationen haben.» Bislang hat der 30-Jährige aber noch kein Tor im Trikot des abstiegsgefährdeten PL-Klubs erzielt.