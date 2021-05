Legende: Wieder die Nummer 1 Englands Manchester City. imago images

Manchester City ist zum 7. Mal in seiner Klubgeschichte englischer Meister.

Die «Citizens» gewinnen die Trophäe 3 Runden vor Liga-Schluss, weil Stadtrivale Manchester United am Dienstagabend zuhause Leicester unterliegt.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola ist es der 3. Premier-League-Gewinn in den letzten 4 Jahren.

Längst war es schon nur eine Frage der Zeit, nun ist es Fakt: Manchester City ist englischer Meister. Die «Skyblues» mussten zum letzten Schritt nichts aktiv beisteuern. Vielmehr profitierten sie von einem Ausrutscher des letzten verbliebenen Konkurrenten: Manchester United musste sich zuhause Leicester City geschlagen geben und hat auf den Stadtrivalen bei noch 3 ausstehenden Runden 10 Punkte Rückstand.

Der 19-jährige Flügelspieler Luke Thomas brachte Leicester nach 10 Minuten in Führung. Nur 5 Minuten später glich Mason Greenwood die Partie wieder aus. Doch das letzte Wort hatte Caglar Söyüncü: Der türkische Nationalspieler köpfelte in der 66. Minute Leicester zum 2:1-Sieg – und ManCity zum Titel. Für die «Citizens» ist es der 7. Meistertitel insgesamt, der 3. in den letzten 4 Saisons. Einzig im Vorjahr konnte Liverpool reüssieren.