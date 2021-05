13 Siege in Serie waren zu viele für die Konkurrenz

Legende: Ist einer der Eckpfeiler in ManCitys Meistersaison Der Deutsche Ilkay Gündogan. Reuters

Nach einem enttäuschenden 1:1 gegen West Brom im eigenen Stadion fand sich Manchester City in der Premier-League-Tabelle nach über einem Drittel der Saison auf Platz 6 wieder, 5 Punkte hinter Leader Liverpool. Was folgte, war eine Machtdemonstration der Mannschaft von Pep Guardiola.

Pure Dominanz

Zwischen dem 19. Dezember und dem 27. Februar liessen die «Skyblues» keinen einzigen Punkt liegen, sammelten 39 von 39 möglichen Zählern. Nach 26 Runden grüsste ManCity mit 12 Punkten Differenz auf Stadtrivale United von der Spitze.

Der eindrucksvolle Siegeszug von ManCity wurde am 27. Spieltag zwar ausgerechnet von ManUnited gestoppt (0:2). Doch der Grundstein zum insgesamt 7. englischen Meistertitel war bereits gelegt worden.

Double geschafft - Triple noch möglich

Die Premier League ist für die Guardiola-Elf bereits der 2. Titel in dieser Saison. Zuvor konnte ManCity schon im Ligacup triumphieren. Ein 3. Pokal könnte noch hinzukommen. Am 29. Mai bestreiten die «Citizens» in Istanbul den Final der Champions League gegen Chelsea.