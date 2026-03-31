Legende: Treiben die Änderung der Abseitsregel voran Arsène Wenger (rechts) und Gianni Infantino. imago images/Crystal Pix

In Zusammenarbeit mit der Fifa wird die Canadian Premier League (CPL) zu Beginn ihrer Saison am 4. April einen Testlauf zum sogenannten «Tageslicht»-Abseits starten. Der Weltverband erhofft sich unter anderem, dass die Weiterentwicklung für mehr Tore sorgt.

Der neue Ansatz besagt: Ein Spieler steht nicht im Abseits, wenn sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden darf, auf einer Linie mit dem Verteidiger befindet. Der Spieler steht nur dann im Abseits, wenn zwischen ihm und dem Verteidiger eine Lücke («Tageslicht») besteht, der Spieler muss sich also vollständig hinter dem vorletzten Gegner befinden. Etwa in der Bundesliga hatten die viel diskutierten Millimeter-Entscheidungen durch die halbautomatische Abseitstechnologie zuletzt im Fokus gestanden.

«Dies ist ein wichtiges Pilotprojekt», sagte Fifa-Direktor Arsène Wenger, der den Plan bereits seit Jahren verfolgt und sich «mehr Klarheit und einen flüssigeren Spielverlauf sowie die Förderung des Angriffsspiels» erhofft. Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino soll die Änderung begrüssen.