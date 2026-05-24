Die letzten Entscheidungen in der Premier League sind am 38. und letzten Spieltag gefallen.

Legende: Erzielt das entscheidende 1:0 Joao Palhinha. Imago/Every Second Media

Worst-Case-Szenario Abstieg verhindert: Tottenham Hotspur hat sich den Ligaerhalt am letzten Spieltag dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Everton gesichert. Damit steht West Ham (3:0 zuhause gegen Leeds) neben Burnley und den Wolverhampton Wanderers als 3. Absteiger fest.

Für die «Spurs» traf Ex-Bayern-Spieler Joao Palhinha kurz vor der Pause zum entscheidenden 1:0. Ein Sieg hätte sowieso zum Ligaerhalt gereicht, ein Unentschieden dank des besseren Torverhältnisses wohl auch. Weil West Hams Partie bereits Minuten vor dem Tottenham-Spiel abgepfiffen wurde, waren alle Augen auf das «Tottenham Hotspur Stadium» gerichtet. Doch die Nordlondoner brachten die Miniführung über die Zeit.

Xhaka mit Sunderland in Europa League

Sunderland mit Granit Xhaka hat seine überragende Premier-League-Saison mit der Qualifikation für die Europa League gekrönt. In der 38. und letzten Runde gewann der Aufsteiger daheim gegen Chelsea 2:1 und löste damit das Ticket für den Europacup.

21. Assist: Fernandes mit Ligarekord Box aufklappen Box zuklappen ManUtd-Spieler Bruno Fernandes hat den Rekord für die meisten Vorlagen in einer einzelnen Premier-League-Saison gebrochen. Beim letzten Ligaspiel gegen Brighton bereitete der portugiesische Mittelfeldspieler den Treffer zur Führung von United vor und kam so auf 21 Assists. Damit übertraf er den bisherigen Gleichstand von 20 Vorlagen, den er sich mit der Arsenal-Legende Thierry Henry (2002/03) und dem Manchester-City-Star Kevin De Bruyne (2019/20) geteilt hatte.

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