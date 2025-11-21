Bayer-Trainer Hjulmand blickt mit emotionalen Worten auf das Drama um seinen Ex-Spieler Eriksen bei der EM 2021 zurück.

Legende: Waren Weggefährten im Nationalteam Christian Eriksen (links) und Kasper Hjulmand. imago images/Ritzau Scanpix

«Es hat unser Leben ein bisschen verändert», sagte der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Wenn er im stressigen Alltag «Ruhe» habe, denke er manchmal an den 12. Juni 2021 zurück, als Christian Eriksen im ersten EM-Spiel einen Herzstillstand erlitten hatte.

«Nicht nur dieser Tag, auch die Monate danach – das ist sehr, sehr besonders», sagte der heutige Trainer von Bayer Leverkusen, der am Samstag auf Eriksen trifft. Es sei «schön, Christian wiederzusehen. Es ist schön, ihn wieder auf dem Platz zu sehen.»

Wenn das Spiel läuft, dann ist das überhaupt kein Thema für mich.

Eriksen, mit 147 Länderspielen (46 Tore) Rekordnationalspieler seines Landes, sei ein «super Spieler, ein top Mensch», ergänzte Hjulmand. Dennoch sei er «fokussiert» auf die Partie in Wolfsburg: «Wenn das Spiel läuft, dann ist das überhaupt kein Thema für mich.»

Eriksen spielt seit September für Wolfsburg, in 7 Ligaspielen kommt er bislang auf 1 Torbeteiligung. Hjulmand war vor 4 Jahren bei Eriksens Zusammenbruch als Coach dabei, er sammelte mit seiner empathischen Art damals viele Sympathien.

