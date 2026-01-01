Kurz vor dem Jahreswechsel lässt der brasilianische Traditionsklub FC Santos die Katze aus dem Sack.

Legende: Daumen hoch für ein weiteres Jahr in der Heimat Neymar verlängert den Vertrag bei Santos. imago images/Marco Buenavista

Santos verkündete etwas nebulös die Vertragsverlängerung mit seinem Superstar Neymar. Nach zwei Kurzverträgen mit jeweils nur sechs Monaten Laufzeit bindet sich der 33-Jährige nun bis zum 31. Dezember 2026 an seinen Jugendklub. Dies bestätigte eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Details wurden am Silvesterabend nicht bekannt.

In einem auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichten Video wechselte das Datum 10.06.2026 auf der Anzeigetafel des Vila-Belmiro-Stadions nach einem Blitzeinschlag auf 31.12.2026. Neymar wurde dabei nicht erwähnt.

Santos hatte damit nicht nur die angestrebte Verlängerung erreicht, sondern das Klubidol auch langfristiger als erhofft für sich gewonnen. Schliesslich hat sich Neymar die am 11. Juni beginnende WM in den USA, Kanada und Mexiko als grosses Ziel gesetzt. Doch nach einem Kreuzbandriss bei seinem letzten Länderspiel am 17. Oktober 2023 warfen den Stürmer (128 Länderspiele, 79 Tore) auch daheim immer wieder Verletzungen zurück.