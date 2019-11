Arsenal kann eine weitere Niederlage in extremis abwenden. Granit Xhaka kommt wieder nicht zum Einsatz.

Granit Xhaka muss weiterhin auf sein Comeback im Trikot von Arsenal warten. Entgegen den Ankündigen von Coach Unai Emery unter der Woche, sass der Schweizer im Heimspiel gegen Southampton nicht einmal auf der Bank. Die Londoner konnten eine Niederlage gerade noch abwenden. Alexandre Lacazette traf in der 96. Minute zum 2:2-Schlussstand.

Liverpool mit Mini-Sieg

Der FC Liverpool wusste beim Sieg gegen Crystal Palace nicht vollends zu überzeugen und setzte sich knapp mit 2:1 durch. Xherdan Shaqiri stand nach seiner Rückkehr ins Training noch nicht im Aufgebot von Trainer Jürgen Klopp. Tottenham schlug beim Comeback von José Mourinho an der Seitenlinie West Ham mit 3:2

City bezwingt Chelsea

An der Tabellenspitze gewann Manchester City das Verfolgerduell gegen Chelsea, das sich nach 6 Siegen in Folge wieder einmal geschlagen geben musste. Kevin De Bruyne (29.) und Riyad Mahrez (37.) wendeten mit ihren Toren innerhalb von 8 Minuten die Partie. Chelsea war durch Ngolo Kanté nach 21 Minuten in Führung gegangen.