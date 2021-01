Silas Wamangituka sichert Stuttgart zu Hause gegen Mönchengladbach in der 96. Minute einen Punkt. Er trifft zum 2:2-Endstand.

Denis Zakaria erzielt nach einem Energieanfall das zwischenzeitliche 2:1.

Leipzig und Dortmund geben in den Nachmittagsspielen Punkte ab.

Ramy Bensebaini stellte sich in der Nachspielzeit reichlich naiv an: Der Gladbacher Verteidiger verursachte kurz vor Schluss mit seinem Klammern im Strafraum einen Penalty, den Silas Wamangituka zum 2:2 verwertete. Stuttgart kam so doch noch zu einem schmeichelhaften Punkt. Die Schwaben waren in der Schlussphase sonst wenig zwingend gewesen.

Zakaria abgebrüht zum Führungstreffer

Vom Schweizer Quartett, das in Stuttgart auf dem Platz stand, hinterliess Denis Zakaria einen bleibenden Eindruck. Im Stile eines Vollblutstürmers schloss der Schweizer Mittelfeldmann einen Konter in der 61. Minute mustergültig zum 2:1 ab. Gregor Kobel im Tor der Schwaben war machtlos. Es war der erste Bundesliga-Treffer des Nationalspielers nach seiner langwierigen Verletzung.

Den Penalty-Treffer von Lars Stindl hatte Nicolas Gonzalez für Stuttgart nur 3 Minuten zuvor ausgeglichen.

Embolo spielt nach OP

Zum Einsatz gelangte neben Zakaria, Yann Sommer und Nico Elvedi nach überstandener Handoperation auch Breel Embolo, der allerdings blass blieb und nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Michael Lang figurierte nicht im Aufgebot.

Gladbach verpasste den 3. Vollerfolg in Serie und die Bestätigung für das 3:2 gegen Leader Bayern vor Wochenfrist. In der Tabelle verbleiben die Fohlen ausserhalb der europäischen Plätze.