Legende: Dürfen sich freuen Die Spieler von PSG. Imago/Icon Sports

Ausgerechnet beim ersten Verfolger Lens hat sich Paris Saint-Germain endgültig zum Meister der französischen Ligue 1 gemacht. Der Champions-League-Finalist jubelte im Norden des Landes über einen schmeichelhaften 2:0-Sieg und ist an der Spitze damit nicht mehr einzuholen. Schon ein Remis hätte den Hauptstädtern gereicht.

Khvicha Kvaratskhelia eröffnete das Skore mit dem ersten PSG-Abschluss in der 29. Minute. Zuvor hatte Lens gedrückt und auch danach erspielte man sich immer wieder gefährliche Gelegenheiten. Goalie Matwei Safonow zeigte aber spektakuläre Paraden und liess die Gastgeber verzweifeln.

Pfostenschuss in 2. Halbzeit

Bis zum Schluss war Lens das bessere Team. Mehr als einen Pfostenschuss in der 74. Minute brachte das Heimteam aber nicht zustande. Bei einem Konter in der 93. Minute erzielte Ibrahim Mbaye mit dem dritten PSG-Torschuss gar noch das 2:0.

Am Ende standen bei Lens zehn Torschüsse und ein Expected-Goals-Wert von 2,56 zu Buche. Paris hingegen hatte 1,09 erwartete Tore. Es ist der 14. Meistertitel für den Seriensieger Frankreichs.

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