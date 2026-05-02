Ein Jahr nach dem Abstieg ist Ipswich Town zurück in der höchsten englischen Liga. Gestoppt wurde der Durchmarsch von Wrexham.

Legende: Spieler verschwinden in den Fanmassen Die Portman Road wird nach dem Schlusspfiff zur Festhütte. Keystone/AP/Nigel French

Ipswich Town steht nach Coventry City als zweiter Aufsteiger in die englische Premier League fest. Der Uefa-Pokalsieger von 1981 holte am 46. und letzten Spieltag der zweitklassigen Championship beim 3:0 gegen die Queens Park Rangers den benötigten Sieg, um aus eigener Kraft nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die höchste Liga zurückzukehren.

Kein vierter Aufstieg in Folge für Wrexham

Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele durch ein 2:2 gegen Middlesbrough knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.

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