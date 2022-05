Seoanes Leverkusen steht in der Champions League – Widmer trifft

Leverkusen hat sich in der vorletzten Runde der Bundesliga die Teilnahme an der Champions League gesichert. Das Team von Gerardo Seoane schliesst die Saison dank dem 4:2-Sieg bei Hoffenheim definitiv in den Top 3 ab.

Für Seoane ist die Klassierung hinter Bayern und Dortmund (3:1 gegen Greuther Fürth) in seiner 1. Saison in Deutschland ein Erfolg. Der frühere YB-Meistercoach bringt Leverkusen damit zurück in die CL, die man im letzten Jahr als 6. verpasst hatte.

Einen Rückschlag im Rennen um die «Königsklasse» erlitt Freiburg. Die vorerst weiterhin viertplatzierten Freiburger unterlagen Union Berlin zuhause 1:4 und müssen nun auf Ausrutscher von Leipzig hoffen.

Urs Fischers Union, die weiterhin von der Champions League träumen darf, hat sich damit genau wie Köln einen Platz im Europacup gesichert. Trotz des 0:1 gegen Wolfsburg sind die Kölner nicht mehr vom 7. Platz zu verdrängen, der für die Conference League reicht.

Silvan Widmer feierte mit Mainz ein Erfolgserlebnis: Der Schweizer traf auswärts bei Hertha mit seinem 4. Saisontor zum 1:0, die Mainzer siegten am Ende 2:1.