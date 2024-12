Wie das ganze Team steckt auch Erling Haaland in der Negativspirale fest und ist von einer Schaffenskrise heimgesucht worden. Der 24-jährige Angreifer ist zwar mit 13 Toren in dieser Saison noch immer zweitbester Torschütze der Premier League. Allerdings traf er zuletzt nur 2-mal in 8 Liga-Spielen.

In exakt dieser Zeitspanne haben seine himmelblauen Farben mickrige 4 Punkte eingefahren. Nach zunächst 4 Pleiten in Folge mit Ausgangspunkt am 2. November (1:2 in Bournemouth), brachte der 3:0-Heimsieg über Nottingham kurzzeitig Entspannung. Dann setzte der Krebsgang mit einem Remis und zwei Niederlagen – einem 1:2 auswärts gegen Aston Villa als vorläufig letztem Tiefpunkt – erneut ein. In der Tabelle ist der Serienmeister auf Platz 7 abgerutscht.

Ohne ihn wären wir noch schlechter.

«Das Problem liegt bei uns allen, nicht bei einem einzelnen Spieler», urteilt Pep Guardiola (siehe auch Video oben). Der Trainer führt weiter aus: «Viele kleine und grosse Details machen uns nicht so gut, wie wir waren.»

Legende: Gut zureden trägt hoffentlich Früchte Pep Guardiola (rechts) stellt sich zu 100 Prozent hinter seinen Schützling Erling Haaland. imago images/MattxImpey/Shutterstockl

Doch jüngst hatte Haaland nach dem verpatzten Auftritt am Samstag im Birminghamer Vorort Eigenkritik geübt. «Ich gebe mir selbst die Schuld. Ich habe meine Chancen nicht genutzt. Ich muss mich verbessern, ich war nicht gut genug», sagte er gegenüber TNT Sports . Sein Coach vertritt freilich eine andere Meinung, stellte sich schützend vor seinen Spieler und entgegnete: «Ohne ihn wären wir noch schlechter.» Haaland müsse einfach wieder «die richtigen Bälle an den richtigen Stellen bekommen.

Mit Blick auf das Heimspiel am frühen Nachmittag des «Boxing Day» (Stephanstag) zuhause gegen Everton (15.) fordert der spanische Übungsleiter: «Erling ist so wichtig für uns und wird auch weiter so wichtig für uns sein. Wir müssen ihn besser einsetzen.»

