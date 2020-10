Die Schweiz muss sich im Testspiel in St. Gallen Kroatien 1:2 geschlagen geben.

Mario Gavranovic schiesst die Nati in Führung, Josip Brekalo und Mario Pasalic drehen die Partie für die Kroaten.

Bei den Schweizern kommen gleich 4 Spieler zu ihrem Nati-Debüt.

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 66. Minute. Mario Pasalic schoss Kroatien mit 2:1 in Führung und damit zum Sieg. Das junge Schweizer Team war in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig. Dies hatte unter anderem mit den zahlreichen Wechseln zu tun, die Vladimir Petkovic vornahm.

Quartett mit Debüt

Angesichts des straffen Programms liess Petkovic mehrere Stammkräfte auf der Bank. Mit Torhüter Jonas Omlin, den Verteidigern Becir Omeragic und Jordan Lotomba sowie Mittelfeldspieler Simon Sohm (ab der 64. Minute) kamen gleich 4 Spieler zu ihren Nati-Debüts.

Zur Pause wechselte Petkovic mit Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Admir Mehmedi weitere Routiniers aus. So hatte die 2. Halbzeit angesichts der unerfahrenen Schweizer Mannschaft nur noch wenig Aussagekraft. Dafür dürfte dem Coach mehrheitlich gefallen haben, was er vor der Pause zu sehen bekam.

Gavranovic machts im 2. Anlauf

Nach zwei ersten Annäherungsversuchen von Rodriguez (8.) und Xhaka (11.) hätten die Schweizer in der 23. Minute in Führung gehen müssen. Mario Gavranovic scheiterte aber an seinem Dinamo-Zagreb-Teamkollegen Dominik Livakovic im kroatischen Tor.

Wenig später machte es der Schweizer Stürmer besser: Nach Zuspiel von Mehmedi flankte Xhaka halbhoch in die Mitte, Gavranovic traf per Kopf platziert zum 1:0. Die Führung war verdient. Die Nati war bis zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft und agierte defensiv sehr kompakt.

Erst in der Folge kam Kroatien besser auf und trat auch offensiv zwingender in Erscheinung. Nach einer guten Möglichkeit von Bruno Petkovic war es 3 Minuten vor der Pause Josip Brekalo, der per Volley sehenswert zum Ausgleich einnetzte.

In der 2. Halbzeit waren Schweizer Möglichkeiten rar. Kurz nach Wiederanpfiff hätte Lotomba sein Debüt krönen können. Der Nizza-Spieler scheiterte aber gleich 2 Mal. In der Schlussphase setzte der eingewechselte Cedric Itten einen Abschluss über das Tor. Auch die Kroaten waren zwar nicht zwingend, nutzten dank Pasalic aber ihre beste Chance zum Sieg.

Am Samstag gegen Spanien

Für die Schweiz steht bereits am Samstag das nächste Spiel auf dem Programm. In der Nations League trifft das Petkovic-Team auswärts auf Spanien. Nicht dabei sein wird Manuel Akanji, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Am Dienstag folgt das Gastspiel bei Deutschland und damit die 3. Partie innert 7 Tagen.