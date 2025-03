Legende: Geht neue Wege Nati-Trainer Murat Yakin stellt sich vor allem in der Defensive neu auf. Keystone/Alessandro della Valle

Nati-Trainer Murat Yakin hat am Donnerstag in Muri (Bern) sein Kader für die anstehenden zwei Testspiele im März bekanntgegeben.

Mit dabei sind mit Lucas Blondel (Boca Juniors), Alvyn Sanches (Lausanne), Isaac Schmidt (Leeds United) und Stefan Gartenmann (Ferencvaros Budapest) vier Neulinge.

Im Haus des Fussballs im bernischen Muri lancierte Murat Yakin das neue Kalenderjahr für die Schweizer Nati. Für die anstehenden Testspiele im März berief der 50-Jährige 26 Spieler ins Kader. Mit der Bekanntgabe bestätigte Yakin die vorgängigen Gerüchte, dass er auch neue Gesichter testen will.

Gleich vier Akteure sind erstmals im Kreise der Nationalmannschaft mit dabei, nämlich ...

... der gebürtige Argentinier und Rechtsverteidiger Lucas Blondel (28) von den Boca Juniors.

(28) von den Boca Juniors. ... Lausannes aufstrebender Mittelfeldspieler Alvyn Sanches (22).

(22). ... der ebenfalls von Lausanne ausgebildete Aussenverteidiger Isaac Schmidt (25), der aktuell bei Leeds United spielt.

(25), der aktuell bei Leeds United spielt. ... der dänische Innenverteidiger Stefan Gartenmann (28, Ferencvaros Budapest), der den Schweizer Pass erst seit Dienstag besitzt.

Jashari verzichtet freiwillig – Okafor nicht dabei

Zu den grossen Abwesenden gehören Ardon Jashari (Brügge) und Noah Okafor (Napoli). Jashari zeigt beim belgischen Klub aktuell starke Leistungen, verzichte aber gemäss Yakin auf eigenen Wunsch: «Er ist leicht angeschlagen und möchte sich erholen.» Der von Milan ausgeliehene Okafor durchlebt bei Napoli schwierige Zeiten und erhielt kein Aufgebot.

Auch Nati-Captain Granit Xhaka (Leverkusen), der mit seiner Frau zum dritten Mal Nachwuchs erwartet, und der verletzte Manuel Akanji (Manchester City) fehlen.

Für drei Spieler handelt es sich beim Aufgebot um eine Rückkehr. Erstmals seit Oktober 2023 wieder dabei ist Djibril Sow (Sevilla). Goalie Pascal Loretz (Luzern) war zuletzt in der EM-Vorbereitung 2024 aufgeboten und Sows Teamkollege Ruben Vargas kehrt nach einer verletzungsbedingten Pause in den letzten beiden Zusammenzügen des letzten Jahres in den Kreis der Nati zurück.

Erst Belfast, dann St. Gallen

Am Montag, 17. März, reist das Team nach Almancil in Portugal und bestreitet ein Kurz-Trainingslager. 4 Tage später steht der erste Test in Belfast gegen Nordirland an, am Dienstag, 25. März, geht es in St. Gallen gegen Luxemburg.

Der zweite und letzte Zusammenzug vor der WM-Qualifikation steht im Juni an: Die Yakin-Truppe reist dann in die USA.

