Die SFV-Auswahl kommt am Montag nach einer 4-monatigen Pause erstmals wieder zusammen. Das sind die Eckpunkte des Länderspiel-Jahres – mit einem ungewohnten Abstecher nach Übersee hoffentlich als Vorgeschmack und der WM-Ausscheidung in 6 rasanten Kapiteln.

Legende: Bald beruft er seine Schützlinge wieder ein Murat Yakin ist in den Startlöchern fürs Länderspiel-Jahr 2025. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Rückblende: Der 18. November 2024 markierte den Schlusspunkt unter das Länderspiel-Jahr für die Schweizer Nati. Das Finale brachte eine 2:3-Niederlage auf Teneriffa gegen Spanien, die mit dem Abstieg aus der A-Liga einherging. Dem letzten Eindruck mit 4 Pleiten und 2 Remis beim Endspurt zum Trotz war's für die Auswahl von Trainer Murat Yakin auch ein erfreuliches Jahr. Im Sommer hatte sie an der EM-Endrunde mit einem souveränen 2:0 über Nachbar Italien in Berlin den Viertelfinal erreicht, wo England erst im Elfmeterschiessen Endstation bedeutete.

In den nächsten Tagen schlägt nun die Nati ein neues Kapitel auf – und präsentiert dabei ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Am 4. März ist kommuniziert worden, dass Davide Callà den Trainerstab ergänzt und anstelle von Giorgio Contini (der im Dezember in der Super League die Young Boys übernahm) künftig als rechte Hand von Chefcoach Murat Yakin wirkt.

Seine Feuertaufe wird Callà vom 17. bis 25. März erleben. Aktuell amtet der 40-Jährige noch im Doppelmandat, zum Meisterschaftsende scheidet er aus dem Staff des FC Basel aus und konzentriert sich voll und ganz auf die Nationalmannschaft.

Die ersten beiden Blöcke im neuen Jahr beinhalten je 2 Länderspiele und unterscheiden sich trotzdem, weil sie sich in zwei völlig verschiedenen Zeitzonen abspielen.

Zusammenzug im März:

Das Kader dafür gibt Yakin am Donnerstag, 13. März, im Haus des Fussballs in Muri BE bekannt – Sie können die entsprechende Medienkonferenz des SFV live ab 13:55 Uhr im SRF-Stream oder hier mitverfolgen.

Am Montag, 17. März, wird ins Camp nach Almancil in Portugal eingerückt.

In Belfast wird dann am Freitag, 21. März, gegen Nordirland sowie in der Woche darauf am Dienstag, 25. März, in St. Gallen gegen Luxemburg getestet.

Zusammenzug im Juni:

Im Zeitfenster nach dem Saisonabschluss im Klub-Fussball steht dem Schweizer Nationalteam ein Trip in die USA bevor.

Dabei geht es um die Hauptprobe für die WM-Qualifikation 3 Monate später im Herbst.

Es wird zunächst am Samstag, 7. Juni, in Salt Lake City Mass genommen an Mexiko und am Mittwoch, 11. Juni, in Nashville an Gastgeber USA.

Die beiden Partien werden in der MEZ-Zone zu ungewohnten Zeitpunkten angepfiffen: Gegen Mexiko hierzulande um 22 Uhr, gegen die USA erst nach Mitternacht um 2 Uhr.

Passend zum Thema Schweizer Fussball-News In Nashville: Nati testet im Juni gegen die USA

WM-Qualifikation: In 74 Tagen ist für die Nati alles abgespult

Nach diesen beiden Aufwärm-Tranchen rückt für die Nati erneut Übersee bzw. Südamerika in den Fokus. Denn im Herbst geht es um das Ticket für die WM-Endrunde 2026, die vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und in den Vereinigten Staaten ausgetragen wird.

Vereinzelt startet die WM-Qualifikation bereits im März, nicht so für die Schweiz in der Gruppe B. Entsprechend ist für sie und die 3 Widersacher zwischen dem 5. September und 18. November mit je 6 Matches das Programm eng getaktet.

Die Nati wird wie folgt gefordert sein:

Freitag, 5. September: Schweiz - Kosovo

Montag, 8. September: Schweiz - Slowenien

Freitag, 10. Oktober: Schweden - Schweiz

Montag, 13. Oktober: Slowenien - Schweiz

Samstag, 15. November: Schweiz - Schweden

Dienstag, 18. November: Kosovo - Schweiz

Modus Box aufklappen Box zuklappen In der europäischen Ausscheidung geht es um 16 Startplätze für das WM-Turnier. Alle Sieger der 12 Pools sind fix dabei. Die 12 Gruppenzweiten spielen gemeinsam mit den 4 am besten platzierten Gruppensiegern der Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster oder -zweiter für die WM bzw. die Playoffs qualifiziert haben, die vier verbleibenden Plätze aus.

Service