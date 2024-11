Zaragozas Penalty knockt die Nati in der Nachspielzeit aus

Die Schweiz unterliegt Spanien im letzten Nations-League-Spiel auf Teneriffa 2:3.

Die Nati gleicht durch die Tor-Debütanten Joël Monteiro und Andi Zeqiri (Penalty) zwar zweimal aus.

In der Nachspielzeit trifft Bryan Zaragoza vom Punkt aber doch noch zum Sieg für die Iberer.

Es lief die 92. Minute, als Bryan Zaragoza die Geschehnisse auf Teneriffa auf den Kopf stellte. Der eingewechselte Mann von Osasuna stiess energisch in den Schweizer Strafraum vor, wo Vincent Sierro das Bein stehen liess. Der Gefoulte trat gleich selber an und bezwang Kobel-Vertreter Yvon Mvogo vom Punkt zum 3:2-Sieg. Für die Nati blieb einmal mehr ein unbefriedigendes Gefühl, hätte man sich den einen Punkt doch eigentlich verdient.

Schon vor der Partie hatten die Schweiz als Absteiger und Spanien als Gruppensieger festgestanden. Es ging in der sportlich bedeutungslosen letzten Nations-League-Partie vor allem darum, sich mit einem guten Eindruck zu verabschieden.

Nach der Pause hatte das Team von Murat Yakin seine beste Phase – und belohnte sich auch dafür. Der bei Halbzeit eingewechselte Joël Monteiro spielte dabei eine wichtige Rolle:

49. Minute: Nach einem weiten Ball von Mvogo enteilt der YB-Stürmer auf der rechten Seite Aitor Paredes, setzt seinen Schuss aus bester Position aber knapp neben das Tor.

Nach einem weiten Ball von Mvogo enteilt der YB-Stürmer auf der rechten Seite Aitor Paredes, setzt seinen Schuss aus bester Position aber knapp neben das Tor. 63. Minute: Die zweite Grosschance lässt sich Monteiro nicht entgehen. Er düpiert Alejandro Grimaldo und Paredes im Dribbling und versenkt den Ball zwischen den Beinen von Spaniens ebenfalls zur Pause eingewechselten Goalies Robert Sanchez aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich. Es ist im vierten Länderspiel sein erstes Tor.

Auch Zeqiri mit Premiere

Wie bereits zuletzt gegen Serbien und Dänemark folgte auf das Erfolgserlebnis indes schnell wieder der nächste Dämpfer. Diesmal machte Monteiro im eigenen Sechzehner keine gute Figur. In einer Szene, die aus Schweizer Sicht schon geklärt schien, war er sich mit Remo Freuler uneinig. Bryan Gil war der lachende Dritte und schoss nur 5 Minuten nach dem 1:1 schnörkellos zum 2:1 ein.

Quasi aus dem Nichts konnte Yakins Team in der 83. Minute noch einmal reagieren. Fabian Ruiz erwischte Sierro mit dem Fuss am Oberschenkel, der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert entschied auf Penalty. Andi Zeqiri übernahm die Verantwortung und traf – auch für ihn war es der erste Treffer im Trikot der Nati.

Mvogos Penalty-Parade ohne Wert

In der ersten Halbzeit war das seit 15 Spielen ungeschlagene Spanien wie erwartet mit breiter Brust aufgetreten, knackte die Schweizer Abwehr aber erst nach etwas mehr als einer halben Stunde. Typisch für diese Partie brauchte es dazu einen Penalty: Ricardo Rodriguez, der in der Viererkette als Innenverteidiger agierte, lief im Strafraum Alvaro Morata in die Hacken und brachte ihn damit zu Fall. Mvogo parierte den Versuch von Pedri zwar, doch der zweite Nachschuss von Yeremy Pino sass dann aber.

Das Länderspiel-Debüt Miro Muheims ging ob des chaotischen Spielverlaufs fast etwas vergessen. Der HSV-Aussenverteidiger durfte gleich von Anfang an ran und hinterliess auf der linken Abwehrseite einen soliden Eindruck.

Die Schweiz beendet die Nations-League-Kampagne damit ohne Sieg. Hinter Gruppensieger Spanien geht das zweite Viertelfinalticket an die Dänen, denen auswärts gegen Serbien ein 0:0-Remis zu Gruppenplatz 2 reichte. Die Serben kämpfen in den Playoffs um den Ligaerhalt.