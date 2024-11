Legende: 2025 gilt es ernst Die Schweizer Nati. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Mit einem 2:3 gegen Spanien in der Nations League hat sich die Schweizer Nati in die Winterpause verabschiedet. Der nächste Zusammenzug findet erst im März 2025 statt, vorher richten sich die Blicke von Murat Yakin und Co. aber nach Zürich.

Am Freitag, 13. Dezember, werden in der Limmatstadt die Gruppen für die WM-Qualifikation 2026 ausgelost. Trotz des mässigen Abschneidens in der Nations League ist die Schweiz im 1. Lostopf und geht so den grossen Brocken des europäischen Fussballs aus dem Weg.

06:13 Video Die Schweiz verliert zum Nations-League-Abschluss gegen Spanien Aus Sport-Clip vom 18.11.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 13 Sekunden.

Auslosung entscheidet über Kalender

Das Jahr 2025 steht dann im Zeichen der WM-Qualifikation. Je nach Ausgang der Auslosung beginnt die Kampagne für die Nati im März oder erst im September.

Wird die Schweiz in eine der 6 Vierer-Gruppen gelost, gilt es für das Yakin-Team erst ab dem 1. September ernst. Während den Zusammenzügen im März und Juni würde die Schweiz in diesem Fall Testspiele bestreiten. In einer Fünfergruppe würde die Schweiz ihre erste Qualifikationspartie Mitte März bestreiten. An den zwei spielfreien Spieltagen stehen ebenfalls Testpartien auf dem Programm.

Zeitplan WM-Qualifikation (5er-Gruppe)