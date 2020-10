Die Schweiz spielt in der Nations League auswärts in Köln gegen Deutschland 3:3.

Das Team von Vladimir Petkovic verspielt dabei eine 2:0- und eine 3:2-Führung.

Trotz dem Achtungserfolg muss die Nati nun im November um den Verbleib in der League A bangen.

Haris Seferovic liess in der 57. Minute die Schweizer Herzen höher schlagen, allerdings nicht im positiven Sinn: Der Benfica-Legionär tauchte völlig alleine vor Goalie Manuel Neuer auf und scheiterte erst mit einem harmlosen Schlenzer und beim 2. Versuch mit der Hacke.

Sein Glück: Der Ball fiel Sturmpartner Mario Gavranovic vor die Füsse, der diesen doch noch zum 3:2 und zur erneuten Schweizer Führung versenkte. Es war bereits der 2. Treffer des 30-Jährigen, der schon nach 5 Minuten per Kopf erfolgreich gewesen war.

Hacken-Zauber von Gnabry

Doch Deutschland konnte postwendend reagieren: Timo Werner setzte sich über die Seite durch und bediente Serge Gnabry, der den Ball mit der Hacke an Yann Sommer im Tor zum 3:3 vorbeizauberte.

In der vergleichsweise müden Schlussphase konnte keines der beiden Teams die Entscheidung erzwingen – beide dürften mit dem 1 Punkt nur halb zufrieden sein.

Neuer und Kroos patzen

Die Partie hatte furios begonnen: Dem frühen 1:0-Treffer von Gavranovic war eine Top-Chance von Xherdan Shaqiri vorausgegangen, der aus nächster Nähe an den zuschnellenden Beinen von Neuer scheiterte. Der Routinier stand erstmals seit Juni 2019 wieder in der Startaufstellung der Nati und zeigte offensiv eine äusserst ansprechende Leistung.

Die Deutschen standen zu Beginn teilweise völlig neben den Schuhen. Nach 15 Minuten spielte Welttorhüter Neuer einen weit gedachten Ball direkt auf Seferovics Kopf. Über Umwege fand der Ball zu Gavranovic, gegen den Neuer seinen Fehler aber wieder ausbügelte.

Legende: Im Gleichschritt Deutschlands Marcel Halstenberg und Silvan Widmer. Freshfocus

In der 25. Minute wurde der Weltmeister von 2014 dann aber bestraft: Toni Kroos, der sein 100. Länderspiel absolvierte, verlor den Ball gegen den stark agierenden Nati-Captain Granit Xhaka. Dann ging es schnell: Seferovic sah in der Mitte Remo Freuler, welcher mit einem lässigen Chip über Neuer auf 2:0 stellte.

Schwacher Abend von Schär

In der Folge glichen sich die Kräfteverhältnisse aus und individuelle Fehler machten den Unterschied. Fabian Schär unterliefen gleich zwei davon:

28. Minute: Praktisch im Gegenzug zum 2:0 verspringt dem Newcastle-Verteidiger der Ball von der Brust. Chelsea-Schnellzug Werner nimmt sofort Fahrt auf und trifft punktgenau in die tiefe Ecke. Sommer bleibt ohne Chance.

55. Minute: Unbedrängt spielt Schär Kai Havertz in die Beine. Dieser prescht nach vorne, Schär muss Werner in der Mitte abdecken und Havertz schiebt zum Ausgleich ein.

In den Schlusssekunden flog Schär gar noch mit Gelb-Rot vom Platz und beendete so einen persönlich wenig gelungenen Abend.

So geht es weiter

Damit verpasst die Schweiz den 1. Pflichtsieg gegen Deutschland seit 82 Jahren. Fast noch bitterer: Weil die Ukraine im Parallel-Spiel Spanien mit 1:0 bezwang, liegt das Petkovic-Team mit nun 4 Punkten Rückstand auf dem letzten Platz der Gruppe 4.

Mitte November steht die letzte Tranche Nations League vor dem Finalturnier an. Die Schweiz empfängt erst am 14.11. Spanien, 3 Tage später ist die Ukraine zu Gast. In beiden Spielen müssen dringend Punkte her.