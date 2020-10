Im 4. Spiel in der Nations League hat Spanien die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique verlor in der Ukraine überraschend mit 0:1. Für den entscheidenden Treffer zeichnete Viktor Tsihankow in der 76. Minute verantwortlich. Nach einem Pass in die Tiefe entwischte der Stürmer der spanischen Hintermannschaft und traf aus grosser Distanz zum 1:0.

Das Tor kam für die coronageschwächte Ukraine aus dem Nichts. Spanien war von Beginn an deutlich überlegen und hatte zahlreiche gute Möglichkeiten. Doch Rodrigo Moreno (12.), Jungstar Ansu Fati (15.), Sergio Ramos (21.), Sergio Canales (34.) oder Rodrigo Hernandez (64.) scheiterten entweder am Ukrainer Torwart Georgi Buschtschan oder zielten am Tor vorbei.

Ukraine rückt zu Deutschland auf

Während sich Spanien über die Chancenauswertung ärgern wird, macht die Ukraine in der Tabelle einen Schritt nach vorne. Neu liegt das Team von Trainer Andrej Schewtschenko punktgleich mit Deutschland auf dem 2. Tabellenrang, einen Punkt hinter Spanien.