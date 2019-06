Er ist einer der beliebtesten Spieler der Schweiz und in der Bundesliga: Stéphane Chapuisat. Der Lausanner feierte in 8 Jahren mit Borussia Dortmund 6 Titel. Neben dem Welt- und Superpokal , gewann der heutige Chefscout von YB 2 Meistertitel mit dem BVB. Der Höhepunkt seiner Karriere folgte 1997: Chapuisat hatte massgeblichen Anteil am Champions-League-Triumph der Dortmunder.

Nach seinen Bundesliga-Jahren wechselte Chapuisat zurück in die Schweiz zu GC und wurde 2001 Schweizer Meister. Nach 3 Jahren in Zürich und 3 weiteren Jahren in Bern bei YB beendete er seine Karriere 2006 bei Lausanne in seiner näheren Heimat.

Bild 1 / 7 Legende: Erste Station im Ausland Bei Bayer 05 Uerdingen spielte Chapuisat 1991 nur ein halbes Jahr und empfahl sich für höhere Aufgaben. imago images Bild 2 / 7 Legende: Wechsel zu Dortmund Von Bayer wechselte der Lausanner im Sommer 91 zu Dortmund und blieb 8 Jahre lang. imago images Bild 3 / 7 Legende: EM 1996 Für die Nati schoss Chapuisat 21 Tore. imago images Bild 4 / 7 Legende: Grösster Erfolg 1997 gewann «Chappi» mit Dortmund die Champions League. imago images Bild 5 / 7 Legende: 100. Bundesliga-Tor 1999 schoss Chapuisat seinen 100. Treffer in der höchsten Liga Deutschlands. Nach 2 weiteren Toren wechselte er im Sommer dann zu GC. imago images Bild 6 / 7 Legende: Schweizer Meister 2000/2001 wurde der Lausanner mit GC Schweizer Meister. Freshfocus Bild 7 / 7 Legende: Chefscout bei YB Seit über 10 Jahren beliefert der Ex-Nati-Stürmer die Berner Young Boys mit Offensiv-Power. Freshfocus

Auch in der Nati erfolgreich

Für die Nationalmannschaft lief «Chappi» insgesamt 103 Mal auf, schoss dabei 21 Tore. Er nahm an 2 Europameisterschaften und einer WM teil.

Heute arbeitet Chapuisat als Chefscout von YB und bereist die Fussballwelt auf der Suche nach neuen Stürmertalenten.

Im Video oben sehen Sie Archivbilder von 1991-1999 aus seiner Zeit in Dortmund. Der Beitrag wurde 2003 ausgestrahlt.