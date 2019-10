Die Schweiz verliert in Dänemark im 5. Quali-Spiel zur EURO 2020 trotz einer über weite Strecken starken Leistung 0:1.

Kasper Schmeichel zeigt mehrere Glanzparaden. 6 Minuten vor Schluss trifft Dänemark zum Sieg.

Die Schweiz bleibt damit in der Tabelle auf dem 3. Rang.

Weil Irland in Georgien Punkte abgibt, schliesst Dänemark in der Gruppe D punktemässig zum Leader auf.

Und wieder passierte es in den letzten Minuten: Die Schweiz, die nun alle 5 Gegentore in der EM-Quali nach Anbruch der 84. Minute kassiert hat, liess sich mit einem Pass übertölpeln und musste das entscheidende 0:1 hinnehmen. Yussuf Poulsen konnte alleine auf Yann Sommer losziehen und behielt die Nerven.

Die Schweiz verschenkte also auf ärgerliche Art und Weise Punkte. Beim 3:3 im vergangenen März hatte die Nati in den letzten Minuten einen 3:0-Vorsprung verspielt. Und nun geht sie sogar leer aus – obwohl sie über weite Strecken die bessere Mannschaft war.

Schmeichel unbezwingbar

Denn die ersten 50 Minuten waren etwas vom Besten, was die Nati in der jüngeren Vergangenheit gezeigt hat. Die Schweiz war die spielbestimmende Mannschaft und kam dank hoher Passgenauigkeit und Ballsicherheit zu hochkarätigen Chancen.

Ein Treffer lag in der Luft, wäre da nicht Kasper Schmeichel im dänischen Tor gewesen. Der 32-Jährige hielt sein Team mit Glanz-Paraden im Spiel.

14. Minute: Xhaka zieht aus der Distanz ab. Schmeichel streckt sich und lenkt den Ball mirakulös an die Latte.

34. Minute: Mit einem Traumpass lanciert Nico Elvedi Admir Mehmedi. Dieser zieht direkt volley ab, wieder reagiert Schmeichel überragend.

49. Minute: Wieder steht Mehmedi alleine vor Schmeichel, doch der dänische Schlussmann muss dieses Mal nicht eingreifen. Der Abschluss des Schweizers geht über das Tor.

51. Minute: Ricardo Rodriguez zieht von der Strafraumgrenze ab. Schmeichel ist mit den Fingerspitzen noch dran und lenkt den Ball erneut an den Querbalken.

Einbruch in der letzten halben Stunde

Doch die Schweiz vermochte die Pace nicht zu halten. Während das Petkovic-Team nachliess, nahmen die Gastgeber wieder Fahrt auf und kamen durchaus auch zu guten Chancen. Und anders als die Schweiz zeigten sich die Dänen im Abschluss kaltblütiger.

Gegen Irland muss ein Sieg her

Die Nati bleibt in der Gruppe D damit auf dem 3. Rang. Zwar mit einem Spiel weniger als Irland und Dänemark, doch der Rückstand ist auf 4 Punkte angewachsen. Am Dienstag in Genf gegen Irland ist ein Sieg Pflicht, um nicht arg in Rücklage zu geraten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.10.2019, 17:15 Uhr