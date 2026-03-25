Der ehemalige Nati-Trainer wird sich am Freitag das Nachbarschaftsduell zwischen der Schweiz und Deutschland ansehen.

Legende: Kennt den St. Jakob-Park bestens Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Ottmar Hitzfeld besucht nach Jahren wieder einmal ein Fussballspiel. Der 77-Jährige sieht sich am Freitag das WM-Testspiel Schweiz gegen Deutschland in Basel an.

Der Schweizer Fussballverband bestätigte, dass Hitzfeld mit Ehefrau Beatrix im Stadion sein werde. Die Einladung sei auf Initiative des SFV-Präsidenten (und früheren Schalke-Sportvorstands) Peter Knäbel erfolgt.

Grosse internationale Erfolge

Hitzfeld spielte einst als Aktiver auch beim FC Basel. Als Trainer führte er die Grasshoppers und in Deutschland Bayern München und Borussia Dortmund zu insgesamt acht Meistertiteln. Mit den Bayern (2001) und Dortmund (1997) gewann er die Champions League.

Von 2008 bis 2014 trainierte Hitzfeld die Schweizer Nationalmannschaft. Hitzfeld lebt in der Nähe von Lörrach und besuchte seit Jahren kein Profi-Fussballspiel mehr live im Stadion.